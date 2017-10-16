УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Госдуме намерены разработать законопроект, который позволит автовладельцам дистанционно отменять неверно выписанные штрафы с камер наблюдения. Систему обжалования предлагается упростить до одного клика.

Технические ошибки в постановлении о наложении штрафа, полученное по почте, станут основанием для автоматического аннулирования документа без участия автовладельца, сообщает РБК со ссылкой на «Парламентскую газету». Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что в настоящее время автовладельцу приходится пройти «целую цепочку препятствий» для того, чтобы обжаловать постановление — вплоть до того, что ему приходится ездить разбираться в другой город. «Человек не виноват в нарушении, при проверке это было подтверждено, но удаленно решить вопрос нельзя. Техническая ошибка, а страдать должен автовладелец», — подчеркнул он.

Процедура обжалования ошибочных постановлений «слишком забюрократизирована и нуждается в упрощении». В настоящее время сотрудники ГАИ не могут отменить собственное постановление даже когда видят ошибку. В этом случае сам водитель должен приехать и написать заявление об ошибке, либо прокурор должен вынести определение об отмене, сказал депутат.

Ошибки, как считает парламентарий, происходят из-за усталости операторов, которые проверяют фото- и видеофайлы.

Необходимо упростить систему обжалования административных штрафов по принципу одной кнопки. «Например, автовладелец на сайте Госуслуг, в разделе штрафы может кликнуть окошко «Не мой номер», — пояснил депутат, — после этого сотрудники подразделения, выписавшего постановление, еще раз его проверяют, и в случае обоснованности претензий отправляют штраф в корзину».