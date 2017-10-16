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16 октября Понедельник

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Сегодня - Всемирный день хлеба

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Всемирный день хлеба (World Bread Day) отмечается ежегодно 16 октября. Хлеб один из самых популярных продуктов в мире, без которого не обходится ни один день нашей жизни.

Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства, сообщает саlend.ru. Кстати, к этому же событию приурочен и ещё один праздник – Всемирный день продовольствия.

История хлеба насчитывает несколько тысячелетий. Первые хлебные изделия возникли около 8 тысяч лет тому назад. Внешне они выглядели как лепешки, готовились из крупы и воды и выпекались на раскаленных камнях. Первый дрожжевой хлеб научились делать в Египте. И уже тогда хлеб считался кормильцем и ассоциировался с солнцем. И даже обозначался с ним (в ранней письменности) одним символом – кругом с точкой в центре.

В старину белый хлеб употребляли в основном люди из высшего сословия, а чёрный и серый хлеб считался едой бедноты. Лишь в 20 веке, узнав о пользе и питательности ржаного и зернового хлеба, и он стал пользоваться большей популярностью.

И сегодняшний праздник – Всемирный день хлеба – это и профессиональный праздник работников данной отрасли. Традиционно, во Всемирный день хлеба во многих странах проходят разнообразные выставки хлебной продукции, встречи кулинаров, пекарей и кондитеров, ярмарки, мастер-классы, народные гулянья, а также бесплатные раздачи хлеба всем нуждающимся.

Теги: Всемирный день хлеба
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