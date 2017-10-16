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16 октября Понедельник

Уфа   °

Минимальный набор продуктов питания в сентябре по России подорожал

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Минимальный набор продуктов питания в сентябре подорожал всего на 1,1%. Его стоимость составляет 3729,1 рубля. В августе рост по отношению к началу года достигал 4,1%, сообщают «Известия».

По оценкам экспертов, на динамику стоимости продуктового минимума оказывает влияние рост производства продукции животноводства — свинины, птицы и яиц. Экономисты прогнозируют, что сезонная дефляция закончится в середине октября. И тогда может произойти подорожание молока и плодоовощной продукции.

В минимальный набор продуктов питания входит 33 наименования: например, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль. При расчете стоимости корзины Росстат использует условные объемы потребления и средние розничные цены.

Теги: продуктовый набор, цены
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