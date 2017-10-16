В Башкирии сейчас +7, идёт дождь Фото: Башинформ В Башкирии сейчас +7, идёт дождь Фото: Башинформ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии столбики термометров показывают +7 градусов тепла. Всю ночь шел дождь, и он не прекратится утром. Влажность составляет 100 процентов. Днем воздух прогреется до +12°. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный.

Накануне погода в республике резко поменялась. На смену теплой погоде пришли затяжные дожди. Причиной стал циклон с запада России. Он принёс в большинство районов умеренные дожди.

Прохладная и дождливая погода сохранится и во вторник, 17 октября. Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, по юго-западу до умеренного, днем местами небольшие осадки. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, при прояснениях до -4°, днем +8, +13°.