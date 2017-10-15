УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе объявлен конкурс «Маленькая краса Уфы-2017». К участию приглашаются девочки от 5 до 12 лет. Заявки принимаются по адресу электронной почты missbashkortostan@mail.ru. Необходимо указать ФИО, возраст ребёнка, ФИО и номер телефона матери.

Юных конкурсанток ожидает профессиональная фотосессия в трёх образах, репетиции с титулованными красавицами Башкортостана и Уфы. Всех участниц наградят диадемами, лентами, дипломами, игрушками, ювелирными украшениями, детской косметикой .

Финал конкурса состоится 6 ноября в Башкирском академическом театре драмы им.М. Гафури.