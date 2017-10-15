Жительница Башкирии погибла во время отдыха в Турции, купаясь в шторм
Жительница Башкирии погибла во время отдыха в Турции, купаясь в шторм Фото: соцсети
Жительница Башкирии погибла во время отдыха в Турции, купаясь в шторм Фото: соцсети
УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
48-летняя жительница башкирского города Салават Светлана Феоктистова погибла во время отдыха в Турции, пишет Life.
Отдыхающая каждый день переписывалась с родственниками, но в конце отдыха 21 сентября не вышла на связь. Страховая служба связалась с сыном женщины 24 сентября, рассказав, что его мать утонула в море день назад во время шторма. Якобы в этот день купальщиков на неспокойное море не пускали, но она ослушалась. Официальная причина смерти женщины пока не называется. По сообщениям местных СМИ, тело погибшей было доставлено самолетом 28 сентября.