Уфимские гандболисты не смогли одолеть краснодарскую команду «СКИФ» Фото: «УГНТУ-ВНЗМ» Уфимские гандболисты не смогли одолеть краснодарскую команду «СКИФ» Фото: «УГНТУ-ВНЗМ»

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На домашней площадке «УГНТУ-ВНЗМ» в напряженном матче не смог одолеть краснодарскую команду «СКИФ», сообщает пресс-служба клуба. Большое количество собственных ошибок не позволило уфимцам одержать победу. Дважды наша команда приближалась к сопернику с разницей в мяч и собственными руками создавала себе проблемы, делая необъяснимые потери. Итог матча 27:29 (13:17).

«Очень много ошибок и своих потерь, что конечно зависит еще и от соперника, а СКИФ очень серьезная высококлассная команда. Начало сезона у нас получилось очень сложное, усталость накапливается, появляются ошибки, Команда возрастная, не успевают восстанавливаться», — прокомментировал главный тренер «УГНТУ-ВНЗМ» Олег Сапунков.