На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи гостей угощают башкирским медом Фото: скрин видео Вести-Дон





На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи гостей угощают башкирским медом Фото: скрин видео Вести-Дон

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В мероприятии принимают более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет, в их числе 200 человек из Башкортостана.

В эти минуты во дворце спорта «Большой» проходит церемония открытия фестиваля. «Стенд Башкортостана среди экспозиционных площадок других регионов, один из самых посещаемых. Здесь, всех гостей угощают медом», — рассказал корреспондент ГТРК «Башкортостан» Мурат Зарипов.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов будет проходить с 14 по 22 октября. Его цель — консолидация молодёжного мирового сообщества, укрепление международных связей, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия. В числе участников лидеры молодёжных НКО, молодые журналисты, ученые и преподаватели, лидеры молодёжных организаций политических партий, студенческого самоуправления, студенческих спортклубов, творческая молодёжь.

В нашей стране Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в 1957 году в Москве, став самым массовым за всю историю фестивального движения — в нём участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира, что в то время стало рекордом. На последующих фестивалях число участников было меньшим, однако рекорд по числу стран, которые были представлены на фестивале, был побит. Кроме того, Москва стала самой северной точкой проведения Фестиваля за всю его историю.