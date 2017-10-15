«Салават Юлаев» потерпел поражение в Хельсинки Фото: ХК «Салават Юлаев» «Салават Юлаев» потерпел поражение в Хельсинки Фото: ХК «Салават Юлаев»

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Хельсинки «Салават Юлаев» потерпел поражение в третьей игре выездной серии с «Йокеритом» со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт лишь в концовке второго периода — хоккеистам хозяев удались два точных броска в большинстве и пять на пять. В течение первых двух периодов «юлаевцы» больше играли в атаке и были более активны в силовой борьбе, однако, им так и не удалось забросить. Третий период прошел без заброшенных шайб — впервые в истории противостояний «Салавата Юлаева» и «Йокерита», сообщает пресс-служба клуба.

Послезавтра в Москве уфимцы гостят у «Динамо». Затем «юлаевцы» начнут домашнюю серию — 20 октября состоится встреча с «Автомобилистом».