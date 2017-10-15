УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

15-летняя Ксения Чупракова, пропавшая в Магнитогорске, едет в Уфу, сообщает РОО «Поиск детей – Уфа».

Подросток ушла из дома по улице Чаплыгина 15 октября, была одета в красную парку, темно-синие лосины, черные кеды с белыми шнурками. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, на среднем пальце правой руки имеется татуировка в виде креста. Поиск объявила группа «Легион-Спас».

Волонтеры просят помочь в распространении информации, если кто-то увидит девушку на территории республики можно сообщить по указанным в ориентировке номерам телефонов, либо дежурному 8-927-969-89-19.

Известно, что это уже не первый уход из дома пропавшей.