Уфимская шашистка Айгуль Идрисова - третья на чемпионате мира Фото: пресс-служба АНО ПШК «Башнефть» Уфимская шашистка Айгуль Идрисова - третья на чемпионате мира Фото: пресс-служба АНО ПШК «Башнефть»

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 1 по 15 октября в Таллине проходил чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин и женщин. Бронзу в женском турнире завоевала уфимка Айгуль Идрисова.

Всего в самом масштабном в истории шашечного движения чемпионате мира с участием спортсменов из 30 стран выступили четыре представителя шашечной школы Башкортостана: Александр Георгиев, Айнур Шайбаков, Айгуль Идрисова, Муродулло Амриллаев. Все они — международные гроссмейстеры, спортсмены профессионального шашечного клуба «Башнефть».

16 лучших в мире шашисток разыграли мировой титул, сыграв круговой турнир — то есть каждая с каждой. Сыграв 15 партий, Айгуль Идрисова впервые в своей карьере стала бронзовой призеркой чемпионата мира.

В мужском турнире выступили 79 шашистов. Их «разбили» на три полуфинальные группы, откуда после девяти партий в финал выходили четверо сильнейших. В финале 12 лучших сыграли круговой турнир — каждый с каждым, 11 партий.

Айнур Шайбаков стал седьмым в группе А, набрав 11 очков и отстав от лидера Александра Балякина (Нидерланды) лишь на одно очко. В группе В победил Александр Георгиев с 12 очками и стал финалистом, Муродулло Амриллаев — восьмой с 10 очками

В финале мужского турнира девятикратный чемпион мира Георгиев стал седьмым

Чемпионами стали Александр Шварцман (Россия) и Зоя Голубева (Латвия).