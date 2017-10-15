Ферма в Буздякском районе - последняя, где есть признаки инфицирования вирусом ящура - Ирек Мухаметдинов Фото: скрин видео БСТ Ферма в Буздякском районе - последняя, где есть признаки инфицирования вирусом ящура - Ирек Мухаметдинов Фото: скрин видео БСТ

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

СПК «Кидаш» села Копей-Кубово в Буздякском районе, где у шести голов крупнорогатого скота обнаружили вирус ящура — последняя ферма, где есть признаки инфицирования вирусом, первый этап выявления очага заражения завершён, заверил заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Мухаметдинов.

«Мы отправляли более 3,5 тысячи проб, изъятых у скота как населения, так и сельхозпредприятий Туймазинского, Шаранского, Буздякского районов. В шести пробах обнаружены антитела вируса ящура, — это как раз по скоту СПК «Кидаш». Обнаружены они у бычков, находящихся на МТФ № 1 на территории Копей-Кубовского сельсовета», — отметил вице-премьер.

В личных хозяйствах села Копей-Кубово вирус не обнаружен. Отчуждения скота здесь производиться не будет. Также чистыми Ирек Мухаметдинов назвал прилегающие районы, в том числе ряд сельсоветов Туймазинского, Шаранского районов.

Всего на МТФ №1 СПК «Кидаш» отчуждению подлежит 146 голов крупнорогатого скота.

«Сейчас на ферме ведётся тотальная обработка, дезинфекция начинается и в самом селе, независимо от того, что оно не входит в зону очага поражения. Сегодня мы отчуждаем скот колхоза, усыпляем, сегодня же будет кремация, — пояснил он. — С понедельника начинается отсчёт карантину – 21 день – в Туймазинском и Буздякском районах. В личных подсобных хозяйствах прививки скоту проводились сразу же, как только заражение выявилось в соседнем Туймазинском районе. Одновременно изымалась кровь на анализ и прививка, иммунитет появится в течение недели. Потом будет повторное вакцинирование для перестраховки, оно необходимо по инструкции и будет проводиться через 10 дней. Первичная прививка проходила 8 октября, следующее прививание будет сделано 18 октября».

Напомним, вирус ящура, по предварительным данным, завезен в Башкирию из Средней Азии вместе с мелким рогатым скотом. Вирус был обнаружен у коров в сёлах Ермухаметово, Урмекеево, Каран-Елга и Кандры. В настоящее время отчуждение домашних животных в данных населенных пунктах продолжается — уничтожению подлежит 928 голов скота, в том числе 486 крупного рогатого скота. За изъятый скот сельчане получают компенсацию — 130 рублей за кг скота в живом весе. Многодетным и малообеспеченным семьям на карантинной территории выплачивают пять тысяч рублей на неотложные нужды. На ликвидацию последствий вспышки ящура в Туймазинском районе потребуется около 40 млн рублей. По факту вспышки болезни возбуждено уголовное дело. Заражения людей ящуром не зафиксировано.