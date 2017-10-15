Глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин: «Речь не идет о массовом падеже скота» Фото: Зайкат Лукманов Глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин: «Речь не идет о массовом падеже скота» Фото: Зайкат Лукманов

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ».

Глава администрации Краснокамского района Башкортостана Разиф Гильмуллин прокомментировал информацию о якобы массовом падеже скота в одном из хозяйств района.

По его словам, информация о ситуации на территории сельскохозяйственного кооператива «1 мая» не совсем достоверна.

«Речь не идет о массовом падеже скота. Это текущий падеж, в пределах допустимых норм. Да, это неприятно, но так бывает, — заявил руководитель муниципалитета. — Буквально вчера хозяйство посетила районная комиссия в составе начальника отдела сельского хозяйства, главного затехника, начальника ветуправления. Никаких серьезных нарушений, а тем более больных животных там не обнаружено. Скот содержится в надлежащих условиях, организованы своевременная дойка и кормление, на зиму заготовлены сено и фураж».

Разиф Гильмуллин полностью опровергает версию о том, что животные могли погибнуть от голода. По его мнению, это абсурдно, так как в это время года животные еще пасутся на пастбищах.

Ранее «Башинформ» сообщало, что жители Краснокамского района Башкортостана забили тревогу по поводу массового падежа животных на территории сельскохозяйственного кооператива «1 мая». Они обратились к депутату Шушнурского сельского совета Зайкату Лукманову с просьбой разобраться в ситуации.

Народный избранник вместе госинспектором внутреннего ветнадзора Управления Россельхознадзора по региону, участковым ветврачом и заведующим МТФ 12 октября осмотрели территорию фермы села Актанышбаш. На месте были сделаны фотографии и видео общей обстановки: полуразложившиеся трупы домашней скотины, заплесневелое сено, старый скотомогильник, антисанитария.