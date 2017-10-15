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Аскар Абдразаков поддержал юную уфимку на шоу «Ты супер! Танцы»

ОБЩЕСТВО

Аскар Абдразаков поддержал юную уфимку на шоу «Ты супер! Танцы» Фото: НТВ

Аскар Абдразаков поддержал юную уфимку на шоу «Ты супер! Танцы» Фото: НТВ

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Известный оперный бас Аскар Абдразаков поддержал 16-летнюю участницу шоу «Ты супер! Танцы» Полину Селину. Выпуск с участием юной уфимки показали на телеканале НТВ 14 октября.

По концепции в вокальном конкурсе свои таланты показывают одаренные дети, оставшиеся без попечения родителей: воспитанники школ-интернатов и детских домов, дети из приемных семей в возрасте от семи до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. У Полины Селиной также печальная история семьи: маму до самоубийства довёл отец, сейчас ее воспитывает бабушка. Девочка с пяти лет занимается классической хореографией, увлекается эстрадными и народными танцами, она — лауреат многих региональных и международных фестивалей.

Перед членами жюри Полина исполнила испанский танец фламенко. Но Евгений Папунаишвили и Егор Дружинин проголосовали против конкурсантки, и это не позволило ей продолжить участие в проекте. После голосования, чтобы поддержать свою землячку, Аскар Абдразаков подарил ей шкатулку и спел башкирскую народную песню, под которую Полина исполнила на сцене национальный танец.

Теги: шоу, танцы
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