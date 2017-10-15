Стало известно, как россияне будут отдыхать на ноябрьские праздники Фото: ПГУ им. Т.Г. Шевченко Стало известно, как россияне будут отдыхать на ноябрьские праздники Фото: ПГУ им. Т.Г. Шевченко

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В начале ноября россиян ждут удлиненные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Согласно информации, опубликованной на сайте Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), в ноябре 2017 года нам предстоит отдыхать с 4 по 6 число благодаря тому, что государственный праздник выпадает на субботу.

При этом рабочий день в пятницу, 3 ноября 2017 года, сокращается на один час. Таким образом, в ноябре 2017 года у россиян будут удлиненные — трехдневные — выходные, за которыми последует укороченная — четырехдневная — рабочая неделя.