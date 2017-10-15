УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 15 октября в финском городе Хельсинки пройдет матч между уфимским хоккейным клубом «Салават Юлаев» и местным «Йокеритом».

«Йокерит» проводит свой сильнейший сезон в КХЛ. Тем интереснее будет этот вызов для «юлаевцев», тем более, что матчи против финской команды и так считаются очень интересным и напряженным противостоянием.

«Салават» и «джокеры» выиграли друг у друга по три матча, но наша команда забросила немного больше — 16-6 — и все свои победы одержала в основное время, забрав 10 из 18 очков в очных противостояниях. Однако, в прошлом регулярном чемпионате оба раза сильнее были хоккеисты Хельсинки.

Начало игры «Йокерит» — «Салават Юлаев» в 18:00. Прямые трансляции БСТ и КХЛ ТВ HD.