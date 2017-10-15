В центре Уфы на два месяца ограничат движение по одной из улиц Фото: администрация Уфы В центре Уфы на два месяца ограничат движение по одной из улиц Фото: администрация Уфы

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По сообщению коммунальных служб, в Уфе на два месяца ограничат движение транспорта по улице Гоголя. Ограничения будут действовать с 16 октября до 16 декабря по ½ проезжей части на отрезке от улицы Чернышевского до улицы Достоевского. На этот период на участке запланирован капитальный ремонт водопроводной сети.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.