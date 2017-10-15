В Башкирии собрали рекордный урожай зерновых Фото: Галина Бахшиева В Башкирии собрали рекордный урожай зерновых Фото: Галина Бахшиева

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Аграрии Башкирии собрали 3,8 млн тонн зерна, что является рекордом за последние восемь лет. Об этом глава республики Рустэм Хамитов заявил на совещании в Уфе. В 2016 году урожай составил 3,3 млн тонн зерна.

«Впервые за последние восемь лет мы приблизились к отметке 4 млн тонн. Мы собрали 3,8 млн тонн зерна в бункерном весе. Товарного зерна у нас будет примерно 3,5 млн тонн. Этот результат во многом обеспечен внедрением современных технологий земледелия, наращиванием материально-технической базы», — приводит слова руководителя региона «ТАСС».

По его словам, с начала года при поддержке республики сельхозпроизводители закупили более 1,6 тысяч единиц техники на 3 млрд рублей.

Ранее «Башинформ» сообщало, на 13 октября зерновые и зернобобовые культуры в Башкортостане скошены и обмолочены на 99 процентов от плана.

При средней урожайности 21,8 центнера с гектара в республике собрано 3,777 млн тонн зерна. Более 30 центнеров с каждого гектара собирают хлеборобы Стерлитамакского и Мелеузовского районов.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур — в Чекмагушевском районе, в котором с каждого гектара собирают по 39,7 центнера.

В лидерах по уборке урожая — хозяйства Стерлитамакского, Мелеузовского и Чекмагушевского районов, собравшие 224, 171 и 153 тысячи тонн зерна, соответственно.