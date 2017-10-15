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В ДТП в Башкирии погибла жительница Оренбурга

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДТП в Башкирии погибла жительница Оренбурга

Фото: ГИБДД по РБ

В ДТП в Башкирии погибла жительница Оренбурга

Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ДТП в Башкирии погибла 66-летняя жительница Оренбурга, сообщает республиканская Госавтоинспекция. Авария произошла днем в Миякинском районе на 3 км автодороги Куль-Кункас-Уршак.

По предварительным данным, 41-летняя жительница Оренбургской области за рулём автомобиля «Хундай Солярис», не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель и ее пассажиры — женщины 37, 70 и 50 лет, с различными травмами госпитализированы. Ещё одна пассажирка иномарки , 66-летняя пенсионерка, скончалась до приезда скорой помощи. Известно, что все пострадавшие и погибшая женщина — жители Оренбурга.

Теги: дтп
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