В ДТП в Башкирии погибла жительница Оренбурга
В ДТП в Башкирии погибла жительница ОренбургаФото: ГИБДД по РБ
В ДТП в Башкирии погибла жительница ОренбургаФото: ГИБДД по РБ
УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В ДТП в Башкирии погибла 66-летняя жительница Оренбурга, сообщает республиканская Госавтоинспекция. Авария произошла днем в Миякинском районе на 3 км автодороги Куль-Кункас-Уршак.
По предварительным данным, 41-летняя жительница Оренбургской области за рулём автомобиля «Хундай Солярис», не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель и ее пассажиры — женщины 37, 70 и 50 лет, с различными травмами госпитализированы. Ещё одна пассажирка иномарки , 66-летняя пенсионерка, скончалась до приезда скорой помощи. Известно, что все пострадавшие и погибшая женщина — жители Оренбурга.