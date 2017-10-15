В Башкирии в ближайшие дни среднесуточная температура окажется немного выше климатической нормы Фото: Башинформ В Башкирии в ближайшие дни среднесуточная температура окажется немного выше климатической нормы Фото: Башинформ

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 15 октября, небо Башкирии затянуло тучами. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, местами небольшие. Ветер южный 8-13 м.с. Днем воздух прогреется до +7, + 12 градусов.

В понедельник, 16 октября, также ночью и днем ожидается небольшой дождь, в южных районах до умеренного. Ветер юго-восточный 8-13 м.с. Днем столбики термометров покажут +7, + 12, ночью +2, +7, при прояснениях до -2.

«В воскресенье с приближением североатлантического циклона небо Предуралья постепенно затянут плотные дождевые тучи, а среднесуточная температура окажется немного теплее климатической нормы», — комментируют погоду на ближайшие дни в Башкирии специалисты центра «Фобос».