Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.61

EUR 68.14

15 октября Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии в ближайшие дни среднесуточная температура окажется немного выше климатической нормы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в ближайшие дни среднесуточная температура окажется немного выше климатической нормы Фото: Башинформ

В Башкирии в ближайшие дни среднесуточная температура окажется немного выше климатической нормы Фото: Башинформ

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 15 октября, небо Башкирии затянуло тучами. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, местами небольшие. Ветер южный 8-13 м.с. Днем воздух прогреется до +7, + 12 градусов.

В понедельник, 16 октября, также ночью и днем ожидается небольшой дождь, в южных районах до умеренного. Ветер юго-восточный 8-13 м.с. Днем столбики термометров покажут +7, + 12, ночью +2, +7, при прояснениях до -2.

«В воскресенье с приближением североатлантического циклона небо Предуралья постепенно затянут плотные дождевые тучи, а среднесуточная температура окажется немного теплее климатической нормы», — комментируют погоду на ближайшие дни в Башкирии специалисты центра «Фобос».

Теги: погода
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть