В Уфе виновник ДТП предложил певцу Радику Юльякшину отремонтировать «Лексус» за ночь Фото: скриншот видео elvin_grey_music/Instagram.com В Уфе виновник ДТП предложил певцу Радику Юльякшину отремонтировать «Лексус» за ночь Фото: скриншот видео elvin_grey_music/Instagram.com

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе история ДТП с участием певца Радика Юльякшина и уфимца получила продолжение. Ранее сообщалось, что звезда башкирской и татарской эстрады днем 14 октября попал в автоаварию районе Центрального рынка. В его «Лексус» врезалась иномарка.

Элвин Грей разместил в Instagram второй мини-репортаж, где рассказывает о последствиях автоаварии.

«Ну, вот и оформились. Теперь ты понимаешь, насколько ты попал?», — обратился к виновнику ДТП Радик Юльякшин, выходя из здания Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Уфе.

Уфимец отшутился, что ему придется заложить автомобиль в ломбард, чтобы расплатиться с певцом. Кроме того, он дал обещание Элвину Грею, что в течение года будет «лайкать» и «репостить» — пиарить звезду.

«Друзья, аккуратно ездите! Не торопитесь, самое главное», — дал совет своим подписчикам певец.

Воспользовавшись ситуацией, виновник ДТП хотел сделать рекламу сыра на фоне «Лексуса», но Юльякшин напомнил ему о поврежденном бампере. Уфимец предложил отвезти машину в Черниковку, где её отремонтируют за ночь.

Певец добавил, что в Уфу он приехал на съемки, но их пришлось перенести из-за ДТП.