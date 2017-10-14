В Башкирии на базе войсковой части в селе Алкино-2 прошел День призывника Фото: автор













В Башкирии на базе войсковой части в селе Алкино-2 прошел День призывника Фото: автор

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

На территории 12 отдельной гвардейской краснознаменной Кенигсбергко-Городокской инженерной бригады, которая располагается в селе Алкино-2 Чишминского района Башкирии, 14 октября прошел День призывника.

В экскурсии по территории инженерной бригады приняли участие призывники из Ленинского, Кировского и Орджоникидзевского районов Уфы, Чишминского района республики, а также участники движения «Юнармия» из УКСИВТа. Ребятам показали столовую, общежитие для личного состава, кинологический питомник, где собак обучают распознавать взрывчатые вещества и парк военной техники.

Призывникам в торжественной обстановке выдали повестки — им предстоит отправиться в ряды вооруженных сил уже 25 октября.

«Каждый, кто служил в армии, запоминает свои первые дни в вооруженных силах. Сегодняшний день дает старт службы нашим землякам, которые отправятся в армию осенью. Важно, что старшие товарищи, которые сегодня выступили перед призывниками дают наказы — настраивают ребят и воодушевляют», — сказал начальник отделения военно-патриотической работы военного комиссариата республики Андрей Пронин.

«В этом году отправятся служить более 5300 человек. Это меньше, чем в прошлом году, — говорит Андрей Пронин. — В настоящее время осуществляется переход на контрактную службу, постепенно призыв «срочников» сокращается. Кроме того, свои коррективы вносит и сложная демографическая ситуация. Ребята отправятся и в западные районы России и на Дальний Восток. Работа с призывниками оказывает воздействие — все чаще хотят служить, причем мечтают попасть на службу в Военно-морской флот, воздушно-десантные войска, морскую пехоту. По возможности, в выборе помогаем, но здесь ключевым критерием отбора становится состояние здоровья».

1 октября в России начался призыв граждан 1990 по 1999 года рождения на военную службу. В этом году в ряды вооруженных сил из Башкортостана отправятся более 5300 человек. Из них, в Военно-космические силы — 260 человек, Ракетные войска стратегического назначения — 180 человек, ВДВ — 80 человек, воинские части центрального подчинения — 250 человек, войска Национальной гвардии России — 300 человек.

Все призывники получают военную форму одежды на сборном пункте — она выдается по родам и видам войск. Каждый призывник получит банковскую карту российской платежной системы «Мир».