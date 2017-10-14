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14 октября Суббота

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В столице Башкирии в середине октября зацвела вишня

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии в середине октября зацвела вишня

Фото: Дарья Петрова

В столице Башкирии в середине октября зацвела вишня

Фото: Дарья Петрова

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В столице Башкортостана в середине октября зацвела вишня. Жительница Уфы Дарья Петрова 14 октября на своем садовом участке, расположенном в районе деревни Дудкино, стала свидетелем необычного природного явления. По её словам, в огороде во второй раз в этом году зацвела вишня, а также полевые цветы — ромашки, одуванчики и тысячелистники.

В последние годы цветение деревьев осенью встречается довольно часто. Ученые объясняют это тем, что если весна была очень холодной, деревья просто не успевали отцвести по-настоящему. Осенью же они восполняют упущенное. Спровоцировать осеннее цветение могут похолодание и резкие перепады температур, что и наблюдается в последнее время в республике.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Белебеевском районе у Елизаветинского храма в сентябре второй раз в году зацвела сирень.

Теги: природа, растения
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