Астрономы обнаружили звезду-убийцу, поглотившую 15 копий Земли Фото: Олег Яровиков Астрономы обнаружили звезду-убийцу, поглотившую 15 копий Земли Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Астрономы Принстонского университета (США) совершили необычное открытие. С помощью космического телескопа Gala они обнаружили звезду, которая могла поглотить 15 подобных Земле планет. Как пишет газета «Известия», обнаруженная звезда солнечного типа находится на расстоянии 350 световых лет от Земли. Ей дали неофициальное название — Кронос — в честь древнегреческого бога, пожиравшего своих детей.

Рядом с Кроносом находится его бинарный партер Криос. Звезды, официально известные как HD 240430 и HD 240429, вращаются по орбите друг возле друга, образуя двойную звездную систему. Спектральный анализ Кроноса показал, что в его состав входят алюминий, магний, железо, кремний, хром и иттрий — вещества, характерные для каменистых планет. При этом доля атомов кислорода, характерных для таких звезд, мала. По мнению ученых, это может доказывать, что Кронос поглотил целый ряд планет, суммарная масса которых равна 15 массам Земли.