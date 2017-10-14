В Башкортостане запустят пилотный проект по координации работы надзорных ведомств Фото: Олег Яровиков В Башкортостане запустят пилотный проект по координации работы надзорных ведомств Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ближайшее время в Башкортостане начнётся реализация пилотного для России проекта по координации работы контрольно-надзорных органов. Об этом заявили министр Российской Федерации Михаил Абызов и Глава Башкортостана Рустэм Хамитов по итогам публичных обсуждений результатов правоприменительной практики республиканского Управления Россельхознадзора.

В ходе мероприятия было отмечено, что в Башкортостане накоплен серьёзный опыт как в части хорошей организации работы надзорных ведомств, так и в части предпринимательской дисциплины. Вместе с тем, по мнению представителей бизнес-сообщества, существует проблема дублирования функций и полномочий Россельхознадзора и региональных органов. Кроме того, нередко функции ведомства пересекаются с функциями Роспотребнадзора.

Для решения этой проблемы министр Российской Федерации, куратор приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» Михаил Абызов предложил реализовать в республике пилотный проект по повышению координации между надзорными ведомствами, который в будущем может быть расширен.

– Я предложил Рустэму Закиевичу на площадке Правительства республики создать координационный формат, в рамках которого по федеральным и региональным полномочиям проводилась бы совместная работа по планированию проверок и анализу их результатов. Чтобы федеральные и региональные инспекторы не ходили на одни и те же предприятия, не спрашивали одни и те же справки и документы, – сказал министр. – С другой стороны, есть межведомственные вопросы, когда раскоординированность федеральных структур приводит к дублирующим проверкам. Предприниматели обращают наше внимание на то, что Россельхознадзор и Роспотребнадзор зачастую проверяют одно и те же. Считаю, что здесь, на площадке республиканского Правительства нам необходимо усилить эту координацию. Это сильно повысит качество работы инспекторского состава, а главное – приведёт к повышению качества продукции и защищённости наших граждан. Это то, для чего и существует государственный контроль.

Глава Башкортостана поддержал эту идею, подчеркнув необходимость расширения полномочий региональных ведомств.

– Мы со своей стороны постараемся сделать то, о чём было сказано – провести модельный эксперимент на примере Республики Башкортостан, показав, как могут взаимодействовать между собой контрольно-надзорные службы, – сказал Рустэм Хамитов. – У нас маловато полномочий, потому что это федеральные структуры, и обычно руководители местных федеральных органов кивают наверх: «Вот нам начальник скажет, мы сделаем, а так не приставайте». Но будем вместе эту ситуацию нереагирования на наши требования «разрыхлять», разрушать и добиваться успеха.