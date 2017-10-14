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14 октября Суббота

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Башкирию отметили на совещании Владимира Путина в Воронеже по вопросам развития сельского хозяйства

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Башкирию отметили на совещании Владимира Путина в Воронеже по вопросам развития сельского хозяйства Фото: kremlin.ru

Башкирию отметили на совещании Владимира Путина в Воронеже по вопросам развития сельского хозяйства Фото: kremlin.ru

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 октября, провел в Воронеже совещание по вопросам развития сельского хозяйства, сообщает сайт kremlin.ru.

Обсуждалась общая динамика развития агропромышленного комплекса страны, в том числе рекордный урожай зерновых, рост производства продукции животноводства. С докладом выступил министр сельского хозяйства страны Александр Ткачёв. Среди рассматриваемых вопросов, он акцентировал внимание на внедрении электронной ветеринарной сертификации, которая станет важным стимулом для производства качественной продукции. В лидерах по работе в данном направлении — Башкортостан, а также Челябинск, Кубань, Татарстан, Новосибирск.

«Активное внедрение электронной ветеринарной сертификации снизит процент фальсификата, исключит реэкспорт продукции, это поможет бороться с серым импортом и ввозом санкционной продукции. Минсельхоз создал оперативный штаб, он уже работает активно, это непростой процесс с большим числом участников. Задача штаба – помочь участникам рынка безболезненно и поэтапно перейти на оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, — заявил глава минсельхоза страны. — Мониторинг показателей демонстрирует позитивную динамику, если в августе количество оформленных электронных ветсертификатов было около восьми миллионов, то уже за сентябрь их девять миллионов. Особенно активно в этом направлении работают Поволжье, Сибирь, за Уралом, в лидерах Челябинск, Кубань, Башкортостан, Татарстан, Новосибирск».

Александр Ткачёв добавил, что есть регионы, где власти бездействуют или даже тормозят внедрение системы электронной сертификации, но ведомство активно работает в этом направлении.

Теги: Президент РФ, сельское хозяйство
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