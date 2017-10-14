Руководитель школы сэсэнов «Урал батыр» в Башкирии удостоилась премии правительства РФ «Душа России» Фото: личный архив Руководитель школы сэсэнов «Урал батыр» в Башкирии удостоилась премии правительства РФ «Душа России» Фото: личный архив

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Руководитель школы сэсэнов (сказителей) «Урал батыр» при Сибайском колледже искусств в Башкортостане Асия Гайнуллина удостоилась премии правительства РФ «Душа России» в номинации «Традиционная народная культура». Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства страны Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

Премия в размере 100 тысяч рублей присуждается руководителям и солистам самодеятельных коллективов, исполнителям эпоса и самодеятельным мастерам народного декоративно-прикладного искусства за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, а также за активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение народной культуры, говорится в пояснительной записке.

В 2017 году присуждено 15 премий в номинациях «Народная музыка», «Народное пение», «Народный мастер», «Традиционная народная культура» и «Народный танец».

Минкультуры России подготовит к награждению нагрудные знаки и дипломы.

Асия Гайнуллина является лауреатом международных и республиканских конкурсов сказителей, обладателем гранта главы Башкортостана. Асия Султановна создала свою школу сказителей, которая является единственной в своем роде в Башкортостане. Школой во главе с руководителем проведена огромная работа по сохранению и развитию башкирского народного творчества среди подрастающего поколения, сообщается на сайте Дома культуры Хайбуллинского района.