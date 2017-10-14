УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сегодня православные отмечают Великий праздник Русской Православной Церкви — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Он празднуется ежегодно 14 октября. Верующие молятся за близких и всю страну. Считалось, что в этот день выпадает первый снег. С Покрова начинали играть свадьбы. Девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, к периоду, когда Византийская империя вела войну с сарацинами, сообщает календ.ру. В этот день в Константинополе, к которому уже вплотную подошли мусульмане, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров.

Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов. Во Влахернской церкви сохранилась память о явлении Богоматери. В 14 веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей.

Греческая Церковь не знает этого праздника, зато он быстро прижился на Руси. Покров — единственный из великих православных праздников, который не относится к новозаветной истории. Покров дал название многим русским городам и селам.

В Башкирии сегодня отмечает юбилей Покровский храм — старейшая из действующих православных церквей. Он построен в 1814-1817 годах на месте более древних деревянных церквей. Памятник архитектуры и истории города Уфы, единственная церковь Уфимской епархии Русской православной церкви, которая в охранном постановлении именуется «Покровская церковь с интерьером».