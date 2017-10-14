Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.61 ↓

EUR 68.14 ↑

14 октября Суббота

Уфа   °

Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы - день первого снега и веселых свадеб

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сегодня православные отмечают Великий праздник Русской Православной Церкви — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Он празднуется ежегодно 14 октября. Верующие молятся за близких и всю страну. Считалось, что в этот день выпадает первый снег. С Покрова начинали играть свадьбы. Девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, к периоду, когда Византийская империя вела войну с сарацинами, сообщает календ.ру. В этот день в Константинополе, к которому уже вплотную подошли мусульмане, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров.

Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов. Во Влахернской церкви сохранилась память о явлении Богоматери. В 14 веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей.

Греческая Церковь не знает этого праздника, зато он быстро прижился на Руси. Покров — единственный из великих православных праздников, который не относится к новозаветной истории. Покров дал название многим русским городам и селам.

В Башкирии сегодня отмечает юбилей Покровский храм — старейшая из действующих православных церквей. Он построен в 1814-1817 годах на месте более древних деревянных церквей. Памятник архитектуры и истории города Уфы, единственная церковь Уфимской епархии Русской православной церкви, которая в охранном постановлении именуется «Покровская церковь с интерьером».

Теги: религия, праздники
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть