УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Целый блок проектов республиканских законов социальной направленности включен в повестку дня пленарного заседания. Они нацелены на увеличение пособий на детей, поддержку детей-сирот, приемных семей, пенсионеров.

Это законопроекты о внесении изменений в законы «О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан».

«Этим блоком законопроектов мы продолжаем политику по улучшению положения в первую очередь семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Целый ряд мер предлагается принять в отношении сирот, чтобы они быстрее вставали на ноги, определялись со своим жизненным путем. В частности, мы предлагаем меры по обеспечению их трудоустройства», – прокомментировал председатель парламента республики.