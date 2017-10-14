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14 октября Суббота

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В ближайшие три дня в Башкирии будет дождливо и прохладно

ОБЩЕСТВО

В ближайшие три дня в Башкирии будет дождливо и прохладно Фото: автор

В ближайшие три дня в Башкирии будет дождливо и прохладно Фото: автор

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане днем 14 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха в светлое время суток составит +8,+13 градусов. На отдельных участках автодорог ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

В воскресенье, 15 октября, ночью местами пройдут небольшие дожди, по западу до умеренных, днем небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Столбики термометров ночью покажут +1,+6, местами до -3, днем +7,+12.

В начале следующей недели в республике сохранится прохладная и дождливая погода. В понедельник, 16 октября, прогнозируются дожди, местами небольшие. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2,+7, днем +6,+11. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теги: прогноз погоды
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