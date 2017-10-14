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14 октября Суббота

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В Башкирии с начала года штрафы за нарушения при продаже табачных изделий превысили 1 миллиард рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии с начала года штрафы за нарушения при продаже табачных изделий превысили 1 миллиард рублей Фото: Олег Яровиков

В Башкирии с начала года штрафы за нарушения при продаже табачных изделий превысили 1 миллиард рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с начала года штрафы за нарушения при продаже табачных изделий превысили 1 миллиард рублей, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

«За выявленные нарушения при обороте табачной продукции привлечены к административной ответственности 63 юридических лица на сумму 610 тысяч рублей, 98 индивидуальных предпринимателей и должностных лиц на сумму 423 тысячи рублей, 82 гражданина на сумму 64,5 тысяч рублей, — говорится в информационном сообщении ведомства о статистике за 9 месяцев текущего года.

Всего было проверено 323 объекта, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, проинспектировано свыше 150 тысяч единиц табачной продукции.

Теги: Роспотребнадзор
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