В Башкирии с начала года штрафы за нарушения при продаже табачных изделий превысили 1 миллиард рублей Фото: Олег Яровиков В Башкирии с начала года штрафы за нарушения при продаже табачных изделий превысили 1 миллиард рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с начала года штрафы за нарушения при продаже табачных изделий превысили 1 миллиард рублей, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

«За выявленные нарушения при обороте табачной продукции привлечены к административной ответственности 63 юридических лица на сумму 610 тысяч рублей, 98 индивидуальных предпринимателей и должностных лиц на сумму 423 тысячи рублей, 82 гражданина на сумму 64,5 тысяч рублей, — говорится в информационном сообщении ведомства о статистике за 9 месяцев текущего года.

Всего было проверено 323 объекта, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, проинспектировано свыше 150 тысяч единиц табачной продукции.