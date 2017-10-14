В Уфе во время ремонта с подъемника рухнул автомобиль Фото: скрин видео В Уфе во время ремонта с подъемника рухнул автомобиль Фото: скрин видео

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе во время ремонта в одном из уфимских автосервисов автомобиль Фольксваген Туарег сорвался с подъемника и упал с двухметровой высоты.

Запись неприятного инцидента с камеры наблюдения в группу «Дорожный патруль Уфа» прислал владелец машины. На видео видно, как с помощью технического устройства внедорожник поднимается, спустя несколько секунд срывается и приземляется на левый бок. К счастью, никто не пострадал.