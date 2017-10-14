«Салават Юлаев» в гостях уступил петербургскому СКА Фото: Олег Яровиков «Салават Юлаев» в гостях уступил петербургскому СКА Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В северную столицу «юлаевцы» приехали с настроением поквитаться со СКА за прошлое крупное поражение на домашнем льду. Вдохновлял уфимскую дружину и тот факт, что 11 октября у петербургской команды прервалась серия побед. И виновниками этого действа стали хоккеисты «Сочи».

К экватору первого периода «Салават» вышел вперед: большинство реализовал Йонас Кемпайнен. Но хозяева льда сравняли счет.

После перерыва Павел Дацюк с помощью Ильи Ковальчука и Владислава Гаврикова отправил шайбу в ворота «юлаевцев» — 2:1. А в начале третьего отрезка игрового времени Йонас Кемпайнен оформил дубль. После этого последовали два гола в исполнении СКА. Сергей Плотников и Сергей Калинин реализовали два численных преимущества. Огорчить голкипера СКА Микко Коскинена «юлаевцы» больше не смогли. Итоговый счет на табло 4:2. Молодому вратарю «зеленой машины» Андрею Карееву в очередной раз не удалось выиграть с командой.

«Салават» уезжает в Хельсинки, чтобы встретиться с бывшей командой Эркки Вестерлунда «Йокеритом». Игра пройдет в воскресенье, 15 октября.