В Башкирии уличена попытка за взятку увеличить объемы продукции для Республиканского противотуберкулезного диспансера
В Башкирии уличена попытка за взятку увеличить объемы продукции для Республиканского противотуберкулезного диспансера Фото: Андрей Старостин
В Башкирии уличена попытка за взятку увеличить объемы продукции для Республиканского противотуберкулезного диспансера Фото: Андрей Старостин
УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии уличена попытка за взятку увеличить объемы продукции для Республиканского противотуберкулезного диспансера.
Установлено, что в апреле 2017 года менеджер ООО «Наш город» предложила главному врачу медучреждения незаконное денежное вознаграждение за увеличение объёмов закупаемой белковой смеси. Глава диспансера сообщил о неправомерном предложении правоохранителям.
Прокуратура возбудила в отношении фирмы дело об административном правонарушении, по результатам его рассмотрения суд оштрафовал ООО «Наш город» на 1 млн рублей.