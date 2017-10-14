В коллекции уфимца Анатолия Власова насчитывается около 500 радиоприемников и 100 советских фотоаппаратов Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».





В коллекции уфимца Анатолия Власова насчитывается около 500 радиоприемников и 100 советских фотоаппаратов Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимец Анатолий Власов коллекционирует не только почтовые марки. У него одна из крупнейших в республике коллекций радиоприемников, их у коллекционера около 500, среди них есть даже предшественники транзисторных приемников 40 и 50-х годов прошлого века. Об уникальном собирателе рассказала в своем сюжете ГТРК «Башкортостан».

Также в квартире Анатолия Власова хранятся около 100 советских фотоаппаратов. Здесь можно встретить по-настоящему раритетные экспонаты, например, фотоаппарат советских разведчиков.

Практически все экспонаты коллекционера в рабочем состоянии, передавать собранные вещи в музей он не торопится. По словам Анатолия Власова, это не просто вещи, а история, которую важно сохранить.