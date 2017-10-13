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13 октября Пятница

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Три команды из Башкирии представят свои программы на чемпионате мира по фитнес-аэробике в Нидерландах

СПОРТ

Три команды из Башкирии представят свои программы на чемпионате мира по фитнес-аэробике в Нидерландах Фото: Минспорта РБ

Три команды из Башкирии представят свои программы на чемпионате мира по фитнес-аэробике в Нидерландах Фото: Минспорта РБ

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По итогам республиканских соревнований три команды из Башкирии представят свои программы на чемпионате мира по фитнес-аэробике в дисциплинах аэробика. Мероприятие пройдет в г.Лейден (Нидерланды).

По информации Министерства по молодежной политике и спорту РБ, команды «Инфинити», « Лаймочки» и хип-хоп команда « БэкФАМ» стали победителями Кубка Республики Башкортостан по фитнес-аэробике в Нефтекамске. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из Агидели, Уфы, Нефтекамска, Краснокамского района и других муниципалитетов. Спортсмены выступали в пяти дисциплинах: «аэробика», «степ», «хип-хоп», «группы» и «мега-крю хип-хоп».

Теги: фитнес-аэробика
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