Три команды из Башкирии представят свои программы на чемпионате мира по фитнес-аэробике в Нидерландах Фото: Минспорта РБ Три команды из Башкирии представят свои программы на чемпионате мира по фитнес-аэробике в Нидерландах Фото: Минспорта РБ

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По итогам республиканских соревнований три команды из Башкирии представят свои программы на чемпионате мира по фитнес-аэробике в дисциплинах аэробика. Мероприятие пройдет в г.Лейден (Нидерланды).

По информации Министерства по молодежной политике и спорту РБ, команды «Инфинити», « Лаймочки» и хип-хоп команда « БэкФАМ» стали победителями Кубка Республики Башкортостан по фитнес-аэробике в Нефтекамске. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из Агидели, Уфы, Нефтекамска, Краснокамского района и других муниципалитетов. Спортсмены выступали в пяти дисциплинах: «аэробика», «степ», «хип-хоп», «группы» и «мега-крю хип-хоп».