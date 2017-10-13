Башкирским спортсменам покорился чемпионат России по бадминтону Фото: Минспорта РБ Башкирским спортсменам покорился чемпионат России по бадминтону Фото: Минспорта РБ

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирские спортсмены Родион Алимов и Алина Давлетова триумфально выступили на Чемпионате России по бадминтону в Раменском (Московская область). Пара бадминтонистов впервые в своей карьере выступила на главных российских стартах.

Алина Давлетова в паре с Екатериной Болотовой завоевала «золото». В миксте Алина Давлетова и Родион Алимов стали серебряными призерами чемпионата, сообщается на сайте Минспорта РБ.