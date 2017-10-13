В Башкирии у сельского отделения ДОСААФ отобрали автомобиль Škoda Fabia за долги Фото: ТАСС В Башкирии у сельского отделения ДОСААФ отобрали автомобиль Škoda Fabia за долги Фото: ТАСС

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Миякинском районном отделе судебных приставов возбуждено исполнительное производство в отношении местного отделения ДОСААФ о взыскании долга по уплате страховых взносов на сумму более 235 тысяч рублей.

Требования об уплате долга, врученные руководству организации, были проигнорированы. В связи с этим судебные приставы применили меры принудительного взыскания: был наложен арест на автомобиль Škoda Fabia. По предварительной оценке, его стоимость составляет 350 тысяч рублей. Этой суммы, с учетом исполнительского сбора, будет достаточно, чтобы погасить имеющиеся у организации долги, говорится в сообщении пресс-службы УФССП по РБ.

Пока у предприятия-должника еще есть время для того, чтобы погасить задолженность в добровольном порядке. В противном случае будет запущен механизм принудительной реализации и автомобиль выставят на торги, а вырученные средства пойдут в счет погашения долгов предприятия по страховым взносам.