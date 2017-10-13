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В Башкирии нашелся пропавший без вести 17-летний Руслан Нуртдинов

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии нашелся пропавший без вести 17-летний Руслан Нуртдинов Фото: МВД по РБ

В Башкирии нашелся пропавший без вести 17-летний Руслан Нуртдинов Фото: МВД по РБ

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии нашелся пропавший без вести 17-летний Руслан Нуртдинов. Как писало ранее агенство, подросток ушел 22 сентября из общежития Дуванского аграрного колледжа и до сих пор о его местоположении ничего не было известно.

Как сообщил координатор группы добровольцев «Поиск пропавших людей в Башкирии» Павел Нестеров, студент объявился сам. Все это время он был в Янауле у своих друзей.

«Сейчас решается вопрос о его опекунстве, — уточнил Павел Нестеров. — Его мать умерла от рака, а отца нет».

По сообщениям местных СМИ, общавшихся в беглецом, после решения вопросов с документами, парень обещает продолжить учебу и вернуться в общежитие.

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