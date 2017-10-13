В Башкирию из Москвы этапировали скрывавшегося преступника, чуть не убившего собутыльника Фото: Олег Яровиков В Башкирию из Москвы этапировали скрывавшегося преступника, чуть не убившего собутыльника Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирию из Москвы доставили скрывавшегося преступника, чуть не убившего собутыльника. В МВД по РБ рассказали о подробностях происшествия, случившегося на почве ревности.

В июле месяце текущего года в Ишимбайском районе подозреваемый познакомился на улице с прохожим и вместе они употребляли спиртное. Позже к мужской компании присоединилась 40-летняя знакомая злоумышленника. Находясь в нетрезвом состоянии, горожанин приревновал свою возлюбленную к собутыльнику и стал высказывать ему претензии. Конфликт перерос в драку, в порыве гнева разъяренный ревнивец несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу, а затем избил оппонента ногой. В результате пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу.

Сразу после совершения преступления, злоумышленник исчез. Безработный житель Ишимбая почти три месяца провел в бегах. Полицейские задержали его в Москве только спустя три месяца. Еще три года он планировал оставаться там, пока все не «уляжется».

Теперь ревнивец стал фигурантом уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.