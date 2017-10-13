Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.61 ↓

EUR 68.14 ↑

14 октября Суббота

Уфа   °

В Башкирию из Москвы этапировали скрывавшегося преступника, чуть не убившего собутыльника

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирию из Москвы этапировали скрывавшегося преступника, чуть не убившего собутыльника Фото: Олег Яровиков

В Башкирию из Москвы этапировали скрывавшегося преступника, чуть не убившего собутыльника Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирию из Москвы доставили скрывавшегося преступника, чуть не убившего собутыльника. В МВД по РБ рассказали о подробностях происшествия, случившегося на почве ревности.

В июле месяце текущего года в Ишимбайском районе подозреваемый познакомился на улице с прохожим и вместе они употребляли спиртное. Позже к мужской компании присоединилась 40-летняя знакомая злоумышленника. Находясь в нетрезвом состоянии, горожанин приревновал свою возлюбленную к собутыльнику и стал высказывать ему претензии. Конфликт перерос в драку, в порыве гнева разъяренный ревнивец несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу, а затем избил оппонента ногой. В результате пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу.

Сразу после совершения преступления, злоумышленник исчез. Безработный житель Ишимбая почти три месяца провел в бегах. Полицейские задержали его в Москве только спустя три месяца. Еще три года он планировал оставаться там, пока все не «уляжется».

Теперь ревнивец стал фигурантом уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Теги: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть