Сельхозярмарки состоятся сегодня во всех районах башкирской столицы Фото: автор Сельхозярмарки состоятся сегодня во всех районах башкирской столицы Фото: автор

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня в столице республики состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки.

Приобрести медовую, овощную и другую продукцию, не требующую соблюдения температурного режима, можно будет по следующим адресам:

— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;

— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово на аллее по ул. Рыльского;

— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи.

— в Калининском районе — на ул. Интернациональная — у пересечения с ул. Машиностроителей, а также на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина;

— в Кировском районе — на ул. Рабкоров, 3;

— в Орджоникидзевском районе — на площади им. Орджоникидзе.