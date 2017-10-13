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13 октября Пятница

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На сцене уфимского Молодежного театра с гастролями выступит театр из Йошкар-Олы

КУЛЬТУРА

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Русский театр драмы им. Георгия Константинова приезжает на гастроли в Уфу. С 31 октября по 2 ноября на сцене Молодежного театра коллектив из Йошкар-Олы сыграет один детский и три вечерних спектакля: «Ромка в компьютерном царстве» Натальи Кузьминых и Егора Шашина, «Лодочник» Анны Яблонской, «Точка зрения» Василия Шукшина, «Тетки» Александра Коровкина.

Ранее театр из Йошкар-Олы лишь однажды приезжал с гастролями в Башкортостан. «Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима и Русский театр драмы им. Георгия Константинова связывают долгие годы дружбы. Наши гастроли в Йошкар-Оле всегда проходят с большим успехом. Надеемся, уфимские зрители хорошо примут наших друзей и коллег из республики Марий Эл», – говорит Мусалим Кульбаев, художественный руководитель НМТ РБ им. М. Карим.

Музыкальная сказка «Ромка в компьютерном царстве» – приключенческая история про новые знакомства, знания и игры. Спектакль «Лодочник» — философские размышления о светлом и темном в душе человека. Комедии «Точка зрения» и «Тетки», наоборот, говорят о важных вещах очень легко и непринужденно. В первой постановке Василий Шукшин напоминает, что любая ситуация из трагедии может обратиться в фарс, если на нее по-другому посмотреть. А вторая история рассказывает о слепом поклонении материальным ценностям на примере нерадивых родственников и аферистов, пытающихся «заграбастать» дом у двух старушек.

Теги: гастроли
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