В Башкирии следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП, где пострадали четверо школьников Фото: Олег Яровиков В Башкирии следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП, где пострадали четверо школьников Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Следственными органами Республики Башкортостан по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту ДТП, где пострадали четверо школьников

В нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств подозревается 26-летний местный житель. Также инициирована доследственная проверка в отношении должностных лиц СОШ № 4 города Туймазы по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья школьников, так как несовершеннолетние находились на улице в составе классной группы под руководством учителя.

По версии следствия, около полудня 13 октября 26-летний житель Туймазинскго района выехал на автомобиле ВАЗ 21150 на дорогу около деревни Япрыково, не имея права управления транспортным средством. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на группу 13-летних школьников, шедших по обочине дороги. Четверо подростков обратились за медицинской помощью, у одного из них травмы тяжелые.

В настоящее время проводится необходимый комплекс неотложных следственных мероприятий. На месте продолжает работу следственно-оперативная группа, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью пострадавших. Изъят автомобиль подозреваемого, назначена автотехническая судебная экспертиза. Вопрос о мере пресечения подозреваемого будет решен после выписки его из стационара, где он находится в связи с получением травм в результате аварии.