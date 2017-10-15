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Башкирская столица в десятке самых культурных и образованных городов России

ОБЩЕСТВО

Башкирская столица в десятке самых культурных и образованных городов России Фото: Андрей Старостин

Башкирская столица в десятке самых культурных и образованных городов России Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В рамках проекта по оценке качества жизни Финансовый университет при Правительстве РФ провел очередное исследование состояния культурной и образовательной среды в крупных и средних городах.

По результатам исследования первое место в этом списке эксперты ожидаемо присудили культурной столице России — Санкт-Петербургу. В десятку лидеров по доступности культурных мероприятий и образования также вошла столица Башкортостана.

Так, по количеству учреждений культуры Уфа занимает восьмую строчку рейтинга. 86% опрошенных уфимцев довольны количеством культурных мест в городе. Также 88% жителей города уверены, что в Уфе достаточно учебных заведений, в которых можно получить хорошее образование. В этом рейтинге Уфа занимает десятое место в России.

Теги: рейтинги
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