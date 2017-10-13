Красноусольский детский санаторий приостанавливает деятельность по решению суда Фото: ИА "Башинформ" Красноусольский детский санаторий приостанавливает деятельность по решению суда Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Гафурийский межрайонный суд приостановил деятельность бальнео-грязелечения детского санатория за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Дело об административном правонарушении в отношении Красноусольского детского санатория было рассмотрено 12 октября.

Установлено, что в ходе внеплановой проверки, проведенной Роспотребнадзором, выявлено нарушение законодательства. Сточные воды из корпуса бальнео-грязелечения попадают в пруд, прилегающий к территории учреждения, без очистки и обеззараживания.

«Учитывая, что при эксплуатации грязевого и ванного отделения ГАУЗ КДС РБ допущены вышеуказанные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, в том числе рядом расположенных населенных пунктов, а также непринятие мер по устранению выявленных нарушений в течение года с момента получения предписания Роспотребнадзора, суд пришел к выводу о необходимости привлечения ГАУЗ Красноусольский детский санаторий к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности грязевого и ванного отделения сроком до 90 суток», — сообщается на сайте суда.