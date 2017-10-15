В Башкирии хотят возродить профессию официанта Фото: Олег Яровиков



В Башкирии хотят возродить профессию официанта Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии состоится конкурс профессионального мастерства среди официантов. Лучшего официанта республики назовут на Межрегиональном форуме кулинарии и сервиса. Он состоится в Уфе, с 18 по 19 октября, на площадке «ВДНХ-Дом».

«Такой профессии, как официант, сейчас нет. Официантами сегодня подрабатывают, как правило, студенты. Мы хотим возродить эту профессию и поэтому проводим конкурс среди официантов-юниоров. Победители конкурса станут известны 19 октября», — сообщила директор Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров республики Наталья Чибрикина.

Как сообщал «Башинформ», на Межрегиональном форуме кулинарии и сервиса назовут также лучших поваров-кондитеров республики. Конкурсантам предстоит приготовить основное блюдо и десерт.

Кроме того, в рамках этого же форума по итогам отборочного регионального чемпионата «Chef a la Russe» назовут лучшую кулинарную команду.

Чемпионат «Chef a la Russe» проводится в башкирской столице в пятый раз. Он ориентирован на поваров-профессионалов из сферы HoReCa. В дальнейшем лучшая кулинарная команда представит республику в Москве.

По словам главы Госкомторга Башкортостана Гузэль Асыловой, в работе чемпионата примут участие более 170 специалистов — наблюдателей и конкурсантов.

Межрегиональный форум по кулинарии и сервису пройдет в Уфе с 18 по 19 октября.

«Ключевой целью форума является создание площадки для специалистов индустрии гостеприимства, на которой каждый участник форума сможет продемонстрировать свое мастерство, поделиться положительным опытом, — отметила председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова. — Программа форума обширная и разнообразная. В нее включены конкурсы, командные и личные состязания, семинары, тематические круглые столы, а также познавательные и зрелищные мероприятия, которые интересны как профессионалам отрасли, так и бизнесу».

Организаторы форума — Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей, администрация Уфы, Фонд развития городских проектов, Ассоциация кулинаров, рестораторов и отельеров РБ, Республиканская организация профсоюза Российской Федерации «Торговое единство».