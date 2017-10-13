УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет выставка «NEW» Радика Гарифуллина. Она откроется 19 октября в галерее «Мирас». В своих последних картинах (их около 50) художник экспериментирует с техникой, колоритом, фактурой, применяет авторскую технику «цветовой изнанки».

«Новое настроение, новая энергия звучат и движутся в этих работах, — говорят организаторы выставки. — Художник объединил излюбленную технику — идею «слоев» и геометрических модулей-акцентов в хаосе красок — с новой текстурой, с новой гаммой и новыми иллюзиями формы».

Выставка продлится до 11 ноября.

Радик Гарифуллин — живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России с 1996 года. Живет и работает в Уфе. Участник республиканских, региональных, международных и групповых выставок.