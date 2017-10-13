Водителю, сбившему школьников в Туймазинском районе, потребовалась медицинская помощь Фото: ГИБДД по РБ Водителю, сбившему школьников в Туймазинском районе, потребовалась медицинская помощь Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Водителю, сбившему группу школьников в Туймазинском районе Башкирии, потребовалась помощь медиков. Дополнительные сведения с места ДТП сообщает республиканская Госавтоинспекция. По информации ведомства, в медучреждение обратились еще двое пострадавших школьников. Ранее в ГИБДД по РБ сообщали о двух пострадавших.

Тем временем Минздрав республики обнародовал данные о состоянии четырех пострадавших в аварии. Один из них находится в реанимации, состояние троих школьников оценивается как средней тяжести. У детей диагностированы переломы, травмы головы, ссадины и ушибы.

Авария произошла около деревни Япрыково. По данным региональной ГИБДД, 12 школьников вместе с педагогами находились на экскурсии около стелы на въезде в Туймазинский район. В этот момент мимо проезжала «Лада» 15-й модели. 26-летний водитель не справился с управлением и сбил группу детей. Чуть позднее выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения. Следственный комитет республики уже начал доследственную проверку по данному факту.