УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора представит информацию о деятельности ведомства за последние два года. Выступление запланировано на октябрьское пленарное заседание Госсобрания Башкортостана. Отчет о деятельности в Совете Федерации 27 октября представит сенатор от законодательной власти республики Рафаил Зинуров.

Принятие пакета бюджетных документов станет основной темой предстоящего пленарного заседания. В первом чтении парламентарии рассмотрят проект бюджета Башкортостана на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Общий объем доходов региональной казны определен на основе действующего законодательства с учетом ряда планируемых изменений на 2018 год в сумме 147,7 млрд рублей. Расходные параметры проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сформированные по «программной» структуре расходов, определены исходя из оценки доходов до 2020 года.

В первом чтении также предстоит рассмотреть проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». На 2018 год бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики сбалансирован по доходам и расходам в сумме 47,0 млрд рублей. Это на 14,7 % больше оценки 2017 года. Плановые показатели бюджета фонда на 2019 и 2020 годы составят 49,4 млрд рублей ежегодно.

Всего депутаты законодательного собрания рассмотрят более 30 законопроектов.