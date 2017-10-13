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13 октября Пятница

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В Уфе ко дню рождения Мустая Карима открываются Музей драматургии и Мустаевские чтения

КУЛЬТУРА

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана 19 октября открываются Музей драматургии и театрального искусства и состоится подведение итогов научно-практической конференции учащихся «Мустаевские чтения». Проведение обоих проектов приурочено ко дню рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Ожидается участие в мероприятии сына писателя Ильгиза Мустафовича с супругой, членов Союза писателей республики, актеров Башкирского театра драмы им. М. Карима и Национального молодежного театра им. М. Карима.

Музей драматургии и театрального искусства создан на базе уфимской башкирской гимназии № 158. В нем находятся два информационных стенда, портреты башкирских драматургов, имеется много печатных и фото материалов. В помещении музея сделана небольшая сцена, на которой планируется проводить интересные акции, флешмобы, встречи с писателями.

«Идея создания такого музея принадлежит нам. Основное назначение — учебный кабинет-музей. Планируем, что его коллекция будет пополняться, например, костюмами, реквизитом спектаклей», — рассказала директор 158-й гимназии Гульназ Ахмадиева.

В этот же день в гимназии состоится подведение итогов и награждение победителей Республиканского литературно-творческого конкурса «Мустаевские чтения». Интерес к проекту большой, работы еще принимаются до 18 октября, отметила директор. Среди номинаций — конкурс буктрейлеров по произведениям Мустая Карима, конкурс рисунков по произведениям А.С. Пушкина, Г. Тукая и М. Карима, разработка пешеходного маршрута по литературным местам и другие.

Учредители конкурса — Управление образования администрации г. Уфы, Башкирская гимназия №158 имени Мустая Карима г. Уфы совместно с Национальной библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди, фондом Мустая Карима, фондом «Аманат».

Теги: литература
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